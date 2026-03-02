Tour du Rwanda: Moritz Kretschy grand vainqueur, le jeune espoir Éthiopien Amaniel Desta 4e

À 23 ans, l'Allemand Moritz Kretschy s'est adjugé la première course à étapes de sa carrière, après avoir flirté avec le succès sur le Tour de Taïwan 2025 (2e) et avoir remporté deux étapes sur le dernier Alpes Isère Tour. Une victoire finale acquise sans trop de suspens, puisque Kretschy comptait un peu plus de deux minutes d'avance au général avant le début de cette 8e et dernière étape assez courte de 83,3km à Kigali. Une distance qui a permis le contrôle de la part des leaders, avec des échapées qui n'ont jamais atteint plus de 1'30 d'avance sur le groupe formé par la NSN Team, l'équipe de Kretschy. L'étape s'est finalement réglée au sprint.



Ce matelas d'avance, il l' avait construit surtout lors de la 4e étape entre Karongi et Rubavu, le long du lac Kivu, considérée comme l'étape reine du Tour. Il avait alors déposé le reste du peloton en compagnie de Mathijs De Clercq pour mettre deux bonnes minutes au reste des coureurs. C'est d'ailleurs ce dernier qui avait remporté l'étape, mais sans jamais inquiéter Kretschy sur le général.



De quoi contrôler le reste de la course, jusqu'à cette dernière étape finalement remportée par par l'Érythréen Henok Mulubrhan, suivi de l'Allemand Johannes Adamietz (Rembe-Rad-net) et le Belge Duarte Marivoet (Lotto-Groupe Wanty) qui ont complété le podium. À noter également la belle performance de l'Éthiopien Amaniel Desta, 20 ans, qui s'est imposé comme la révélation africaine de ce Tour du Rwanda 2026 avec une belle 4e place au général (+3'13).