Affaire Pape Mamadou Seck : son "hébergeur" face au magistrat instructeur ce mercredi

L’étau se resserre autour de « l’hébergeur » de Pape Mamadou Seck, le fugitif arrêté à Darou Karim, près de Mbacké, deux semaines après son cavale du Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec. Bilal Touré dont le parquet a demandé l’ouverture d’une information judiciaire et un mandat de dépôt contre lui, sera présenté au magistrat instructeur ce mercredi.



Poursuivi pour « recel de malfaiteurs et complicité d’évasion », Bilal Touré, « l’ami de Pape Mamadou Seck risque d’aller en prison. En effet, selon Libération qui donne l’information ce mercredi, le parquet a demandé au juge du Deuxième cabinet d’ouvrir à son sujet une information judiciaire. Le procureur a aussi requis en plus le mandat de dépôt contre le mis en cause.



Dans cette affaire, le mis en cause principal en l’occurrence Pape Mamadou Seck, supposé appartenir à ce que l’Etat appelle « Force spéciale », a été renvoyé en prison suite à son arrestation à Mbacké. Il a été cueilli en même temps qu’une dame. Cette derrière placée en garde à vue à la Sûreté urbaine, a recouvert la liberté quelques jours plus tard.