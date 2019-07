Affaire Pétro Tim : Abdoulaye Makhtar Diop blanchit Macky Sall et enfonce Wade

Le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, par ailleurs de la mouvance présidentielle, a blanchi le président Macky Sall et enfoncé l’ancien chef de l’Etat, Abdoulaye Wade qui a signé et approuvé les contrats pétroliers dans l’affaire Pétro-tim, lors d'une rencontre avec la presse lundi soir.



« Les dignitaires Lebou (une des plus grandes communautés Dakar) se sont réunis pour parler de la situation politique actuelle dominée par une polémique sur le pétrole et particulièrement le contrat Pétro-tim. Sans porter cde jugement sur les autorités, que sous la main tous les contrats de pétrole signés au Sénégal. Aucun de ces contrats ne porte l’estampille secrète ou confidentielle, a rappelé M. Diop.



« Ce qui veut dire que ces documents sont publics. Ceux qui évoquent des problèmes doivent sortir les documents comme étant la preuve de ce qu’ils avancent, a ajouté le chef des Lebou, ajoutant qu’il ne récuse ni la légalité de ce contrat ni celle de l’autorité de ceux qui l’ont signé ».



Abdoulaye Makhtar Diop dit faire référence à Karim Wade, Ibrahima Mbodj, directeur général de Pétrosen et à l’ancien président Abdoulaye Wade qui a approuvé ces différents contrats. « Ils avaient tout le droit de signer ces contrats ».



« S’il n’y avait pas ce contrat dument signé et approuvé par le président Wade, il n’y aurait pas de contrat signé par le chef de l’Etat Macky Sall », clame l’ancien ministre des sports qui rappelle que jusqu’en 1998, dans le code pétrolier, la seule signature de ministre engageait l’Etat du Sénégal.