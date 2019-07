Affaire Pétro-Tim: Thierno Alassane Sall et Mamadou Lamine Diallo convoqués à la Dic

Le député Mamadou Lamine Diallo et l'ancien ministre de l'Energie Thierno Alassane Sall sont convoqués à la Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations criminelles (Dic) dans le cadre de l'enquête sur l'attribution des concessions pétrolières et gazières.



Le journal « L’AS » qui relaie l’information n’a pas donné la date de leur convocation, mais assure qu’elle a été déjà calée. Le président de République des valeurs (Rv), Thierno Alassane Sall avait souligné qu'il refusera d'être entendu sur cette affaire tant qu'Aly Ngouille Ndiaye, actuel ministre de l’Intérieur, Mahammed Boune Abdallah Dionne, ancien Premier ministre, et Aliou Sall, ne seront pas auditionnés.



Mercredi, Aliou Sall, jeune frère du président Macky Sall, a été convoqué à la Dic pour être entendu sur l’affaire de présumée corruption qui pèse sur le lui depuis la publication début juin, d’un reportage de la BBC intitulé "un scandale de 10 milliards de dollars".



Dans une lettre rendue publique, le frère de Macky Sall a annoncé lundi 24 juin 2019 sa démission de la Direction générale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qu'il dirigeait depuis septembre 2017.