Affaire Pétrotim : Barthélémy Dias exige la démission de Aly Ngouille Ndiaye

Le maire de Mermoz Sacré-cœur, Barthélémy Dias a exigé la démission de Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’Energie, au moment de la signature des contrats pétroliers entre le gouvernement de la société Pétrotim, lors d’une manifestation samedi au centre ville de Dakar.



« Il s'agit aujourd'hui de comprendre que la plateforme Aar Li Nù Bokk a aujourd'hui une responsabilité historique et qu'elle assume en pleine citoyenneté dans un patriotisme remarquable. Parce que toutes les forces de la nation sont venues avec leur dignité. Y'a pas de show, a dit M. Dias.





« Il ne s'agit de mobiliser un million de personnes et de milles personnes. Mais il s'agit de faire comprendre à Macky Sall que nous restons mobiliser jusqu'à ce qu'il accepte de renégocier les contrats qui ont illégalement signé au détriment du peuple sénégalais. En plus de cela nous exigeons la démission de Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'énergie au paravent », ajoute-t-il.



Selon le maire, si le peuple sénégalais se mobilise pour une CAN et que ce même peuple n'est pas capable de se mobiliser pour ces petits enfants je pense qu'il faut une vraie introspection au sein de la citoyenneté. Donc le peuple a un problème avec lui même.



S’agissant de l’appel à témoins du Procureur, Barthélémy Dias ne pense pas que ça puisse être d'une certaine utilité. « Je le dis le procureur n'est pas habilité à enquêter sur ce dossier. Parce que les principaux concernés bénéficient d’un privilège de cette juridiction. Donc cet dossier confié au Procureur de la République rentre dans le cadre de la diversion ».