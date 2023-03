Affaire Petrotim : Me Moussa Diop soutient que le rapport existe et qu’il est prêt à le sortir si…

Le leader de la coalition AND GOR YI JOTNA /la majorité silencieuse, Me Moussa Diop face à la presse, mercredi a déclaré que le rapport de l’Inspection Général d’Etat (IGE) sur Petrotim existe. Le candidat à l’élection présidentielle de 2024 dit qu’il est prêt à sortir le rapport si on l’appelle.



« Le rapport de l’IGE sur Petrotim existe, Galo Samb, Omar Sarr. Je l’ai, si on m’appelle je le sort. Je ne ferais pas comme mon papa Adjibou Soumaré. Je n’attaque pas à la légère, même avec secrète défense. Je n’ai peur de rien. Qui veut faire la politique, il faut oser », tonne l’avocat. Vidéo…







