Affaire Seneporno : la DSC débusque un deuxième « correspondant » de Kocc Barma

La traque se poursuit dans l’affaire Kocc Barma. Après l'arrestation des cerveaux présumés, El Hadji Babacar Dioum alias « Kocc Barma » et El Hadji Assane Demba, alias « Leuk Daour », actuellement écroué, la Division spéciale de cybersécurité (DSC) cible désormais les informateurs. Un deuxième suspect a été inculpé par le Doyen des juges. Selon les informations de « Libération », ce deuxième « correspondant » de Kocc Barma, a été interpellé et présenté lundi 22 décembre devant le Doyen des juges d’instruction.
Avant lui, la Division spéciale de cybersécurité (DSC), qui a pris le contrôle opérationnel de l'adresse mail de l'administrateur du site (admin@seneporno.com ) avait interpellé un premier correspondant inculpé pour avoir envoyé une « sextape » de son ex-copine au célèbre administrateur du site.
L'accès des policiers à la messagerie principale de Seneporno change la donne. Chaque mail envoyé, chaque vidéo partagée laisse une trace que les enquêteurs exploitent désormais pour identifier les complices, souvent motivés par la jalousie ou le désir de nuire à des proches, souligne le journal.
