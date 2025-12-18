Affaire Softcare : les pharmaciens inspecteurs contestent un communiqué et maintiennent le retrait des produits

Les pharmaciens inspecteurs de l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) ont contesté, dans un communiqué daté du 18 décembre 2025, le document diffusé deux jours plus tôt au sujet de la société Softcare SN Company Limited, tout en confirmant le maintien du retrait de ses produits du marché. Les inspecteurs indiquent que « le communiqué publié le 16 décembre 2025 ne reflète pas la réalité des faits constatés lors de l’inspection de suivi de l’usine de Softcare. » Ils précisent que « ce document, illustré par des images d’inspecteurs et de gendarmes, ne les engage pas et ne saurait se substituer au rapport officiel d’inspection relevant de la direction compétente. »



Selon l’équipe d’inspection, une mission conjointe dirigée par la Direction de l’inspection pharmaceutique, de la surveillance du marché et des vigilances (DISV), en collaboration avec la Gendarmerie nationale, était toujours en cours sur le site de production à la date du 16 décembre. À ce moment, le rapport de mission n’était ni finalisé ni transmis à la Direction générale.



Les pharmaciens inspecteurs précisent que le rapport officiel qu’ils ont signé après examen des dossiers, visite des locaux et entretiens avec les responsables de l’usine a été établi conformément aux procédures réglementaires en vigueur. Ce rapport confirme les non-conformités relevées lors d’une inspection précédente, notamment la présence de matières premières périmées dans le processus de fabrication de couches et de serviettes hygiéniques destinées à la population.



Ils rappellent que « seuls les rapports techniques validés par la DISV font foi devant la loi dans l’évaluation de la conformité des établissements pharmaceutiques. » En conséquence, le retrait des produits Softcare du marché reste en vigueur jusqu’à la mise en conformité de l’usine.



Les inspecteurs réaffirment enfin leur engagement en faveur de la protection de la santé publique et du respect des exigences réglementaires.