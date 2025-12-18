Diourbel : verdict rendu dans le procès des présumés homosexuels

Le tribunal de Diourbel a tranché ce jeudi 18 décembre dans l'affaire des sept (7) prévenus poursuivis pour « actes contre nature ». Le verdict s'est soldé par trois condamnations et quatre relaxations.



L'affaire qui tenait la capitale du Baol en haleine a connu son épilogue judiciaire. Trois parmi les prévenus ont été reconnus coupables des chefs d'accusation qui pesaient sur eux. Quatre autres personnes ont bénéficié d'une relaxe pure et simple de tous les chefs d'accusation, retrouvant ainsi la liberté, selon la Rfm.