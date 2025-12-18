Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Diourbel : verdict rendu dans le procès des présumés homosexuels



Diourbel : verdict rendu dans le procès des présumés homosexuels
Le tribunal de Diourbel a tranché ce jeudi 18 décembre dans l'affaire des sept (7) prévenus poursuivis pour « actes contre nature ». Le verdict s'est soldé par trois condamnations et quatre relaxations.
 
L'affaire qui tenait la capitale du Baol en haleine a connu son épilogue judiciaire. Trois parmi les prévenus ont été reconnus coupables des chefs d'accusation qui pesaient sur eux. Quatre autres personnes ont bénéficié d'une relaxe pure et simple de tous les chefs d'accusation, retrouvant ainsi la liberté, selon la Rfm.
Autres articles


Jeudi 18 Décembre 2025 - 15:23


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter