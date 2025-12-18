Tambacounda : un homme de 37 ans poignarde mortellement sa mère pour une histoire de vol

Saisonnier habituellement basé à Tambacaounda (est), B. Sarr (37 ans) a été arrêté et incarcéré pour avoir poignardé à mort sa mère, A. Diouf, dans leur village natal de Nguénième. Arrêté par la police, le présumé meurtrier a justifié son acte par le « fait que sa génitrice l’a accusé d’avoir volé son argent».



D’après «L’Observateur» qui donne l’information, les faits remontent au mardi 16 décembre, en fin de matinée. B. Sarr est arrivé à Nguénième avec un couteau dissimulé sous son boubou.



« Il trouve sa mère À. Diouf en train de s’occuper de sa grand-mère, malade et alitée. Une dispute tendue éclate entre le fils et A. Diouf. Furieux des accusions de vol portées contre lui, B.Sarr sort son couteau et en porte de multiples coups à sa mère, sous les yeux de sa grand-mère, impuissante. Atteinte dans la région du cœur, Amy Diouf meurt sur le coup», raconte le journal.



Alertés par les cris de la grand-mère et des témoins, les voisins ont d’abord maitrisé le mis en cause, avant de le livrer à la gendarmerie de Joal. Le corps de la victime a été transporté dans une morgue pour une autopsie. De son côté , le sieur Sarr a été placé son mandat de dépôt, en attendant son procès.