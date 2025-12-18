Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Jeux africains de la Jeunesse : les « Lionceaux » et « Lioncelles » U16 sacrés champions d’Afrique en beach handball



Jeux africains de la Jeunesse : les « Lionceaux » et « Lioncelles » U16 sacrés champions d’Afrique en beach handball
 À Luanda, la jeunesse sénégalaise a marqué les esprits. Les « Lionceaux » U16 et les « Lioncelles » de la même catégorie ont été sacrés champions d’Afrique de beach handball, offrant au Sénégal un retentissant double sacre lors des 4ᵉ Jeux Africains de la Jeunesse.
 
À moins de deux ans des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le Sénégal affiche des talents prometteurs, ambitieux et déjà capables de dominer la scène continentale.
 
Ce double titre continental sonne comme un signal fort : le beach handball sénégalais est prêt à briller à domicile et à faire de Dakar 2026 une vitrine de son immense potentiel sportif.
Moussa Ndongo

Jeudi 18 Décembre 2025 - 13:47


