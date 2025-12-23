Affaire Soya Diagne : le Parquet général bloque sa mise en liberté provisoire

Soya Diagne reste en prison le temps que la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar tranche. Le Parquet général rapporte "Libération", a officiellement fait appel, lundi 22 décembre 2025 de l'ordonnance de mise en liberté provisoire rendue par le Doyen des juges. Le magistrat instructeur avait pourtant accepté de libérer le sieur Diagne, assortissant cette mesure d'un placement sous bracelet électronique.



Placé sous mandat de dépôt le 16 octobre dernier, Soya Diagne est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles et discours contraire aux bonnes mœurs ».



L'affaire a débuté par une autosaisine du procureur suite à la circulation d'une vidéo de 56 secondes sur TikTok. Dans ce clip, des accusations graves de viol visant une haute personnalité et impliquant une ressortissante rwandaise à Paris étaient portées. Le parquet cible également dans cette procédure le cyber-activiste Akhenaton (Ousseynou Seck) ainsi qu'un troisième profil opérant sous pseudonyme sur X (ex-Twitter) et Facebook.



Par ailleurs, lors de son audition sur le fond le 3 décembre dernier, Soya Diagne a fermement nié les faits qui lui sont reprochés.