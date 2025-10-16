Affaire Soya Diagne : un mandat d’arrêt requis contre Akhenaton

Nouveau rebondissement dans l’affaire Soya Diagne. Selon Seneweb, le procureur de la République a transmis le dossier au juge du premier cabinet du tribunal de Dakar pour l’ouverture d’une information judiciaire. Il a, dans le même temps, demandé au doyen des juges d’instruction de délivrer un mandat d’arrêt contre Akhenaton pour des faits de « diffusion de propos et de discours contraires aux bonnes mœurs ».



Le mis en cause aurait, d’après la même source, publié sur Facebook un message évoquant un viol présumé impliquant une ressortissante rwandaise, qu’il aurait attribué au président d’une institution nationale.



À noter qu’Akhenaton est présenté comme un proche du parti Pastef.