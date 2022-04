Affaire Sweet Beauty: Ndéye Khady Ndiaye et Adji Sarr seront confrontées jeudi devant le Doyen des juges

Le face-à-face entre la patronne de Sweet Beauty et son ex masseuse aura lieu jeudi prochain à 10 heures, rapporte Libération qui donne l’information. La confrontation permettra au juge d’instruction d’opposer les deux personnes qui ont une version différente des faits et de les interroger les unes en présence des autres.



S’il est facile d’apporter des éléments factuels seul face à des enquêteurs, il s’agira de constater si la personne est en mesure de maintenir sa version des faits face à quelqu’un qui conteste et se défend.



Dans une lettre adressée au Doyen des juges, les avocats du principal accusé, l'opposant Ousmane Sonko demande aussi l’audition du capitaine Seydina Omar Touré qui était en charge de l’enquête.



La défense du leader de Pastef a également relancé le juge pur réquisitions téléphoniques entre Adji Sarr et Sidy Ahmet Mbaye qui l’avait transporté le soir des faits.