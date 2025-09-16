Affaire Waly Seck : aucun mandat d’arrêt n’a été émis contre lui

Cependant, malgré cette absence de poursuite immédiate, le chanteur a décidé de suspendre ses activités musicales pour une durée indéterminée.



Cette décision intervient dans un contexte où l’enquête se poursuit et où d’autres personnalités influentes pourraient être auditionnées prochainement par les autorités judiciaires.

Contrairement aux rumeurs qui ont circulé, le chanteur Waly Ballago Seck ne fait l’objet d’aucun mandat d’arrêt. Cette information a été confirmée par des sources médiatiques, dont Le Témoin, qui souligne que bien que son nom apparaisse dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) lié à une enquête sur le blanchiment de capitaux, l’artiste n’est pour l’instant pas poursuivi judiciairement.