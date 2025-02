Affaire West African Energy : Moustapha Ndiaye interrogé par le juge

Les développements s’accélèrent dans l’affaire West African Energy (WAE). Selon les informations de Libération, l’importateur de riz Moustapha Ndiaye a été entendu hier, mercredi, par le juge du deuxième cabinet. Actionnaire de WAE à hauteur de 15 % et président du conseil d’administration (PCA), un titre que lui conteste Samuel Sarr, il est à l’origine de la plainte qui a conduit l’ancien ministre de l'Energie sous Wade, également détenteur de 15 % du capital, en détention.



Toujours selon Libération, le parquet a refusé d’accorder la mise en liberté provisoire demandée par les avocats de Samuel Sarr le 22 janvier dernier.



La décision finale du magistrat instructeur reste cependant attendue, et pourrait influencer l’issue de cette affaire à forts enjeux économiques et politiques.