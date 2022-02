Affaire Zouma: Frank Leboeuf en rajoute une couche en s’acharnant sur le joueur dans une vidéo

Frank Lebœuf est visiblement très, très remonté. Dans une vidéo publiée mercredi sur son compte Instagram et retranscrite par RMC Sport, l’ancien défenseur et champion du monde 1998 s’en prend à Kurt Zouma, au cœur d’une énorme polémique depuis la publication d’une vidéo dans laquelle le joueur de West Ham apparaît en train de frapper son chat.



"Qu’est-ce que tu as fait? Tu as perdu la tête? Tu as joué pour Chelsea, tu as eu mon numéro 5, je pensais que tu étais un bon gars, attaque Lebœuf, d’abord en anglais. Pour moi, tu n’es plus un gars bien, je suis tellement déçu. Qu’est-ce que tu as fait? J’ai quatre chats chez moi, je ne fais pas ça. On ne joue pas au football avec des chats. Je ne veux plus te parler." L’ex-joueur de Strasbourg et Chelsea poursuit en français : "Tu as craqué ou quoi? Je suis dévasté. Je ne comprends pas. C’est quoi ça? Qu’est-ce que tu caches sous ton sourire? Tu ne touches pas aux animaux, tu ne mets pas des coups de pied à un animal, c’est comme si tu frappais un enfant, il faut que tu te reprennes et qu’on t’enlève tes chats. Je suis tellement déçu.", s’indigne t’il