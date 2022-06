Affaire bébé Aida : La ravisseuse révèle les détails et le motif du rapt

Sira Dramé, la ravisseuse de Bébé Aïda du nom de l'enfant âgé d’un an et demi enlevé lundi dernier puis retrouvé le samedi, est passée aux aveux. Entendue par les enquêteurs, la mise en cause, une gambienne de 28 ans, a donné les raisons qui lui ont poussé à commettre un tel acte.



« Je ne lui ai fait aucun mal. Au contraire, je l’ai traitée comme l’enfant que je n’ai pas eu la chance d’avoir», a déclaré la mise en cause qui revient sur comment elle a enlevé le bébé.



« C’est quand je l’ai vue seule devant la maison que j’ai été tentée. Je lui ai acheté d’abord un bonbon avant de l’enlever », a-t-elle confié. Mariée et sans enfant, Sira Dramé qui vivait seule dans son appartement, a révélé vouloir combler un vide à travers cet acte.



« Je voulais un enfant, je voulais combler un vide après mes deux fausses couches. Plus elle passait du temps avec moi, plus je la voyais comme mon propre enfant. Je ne voulais plus qu’elle me quitte», a-t-elle fait savoir.



Libération qui donne l’info, renseigne que Sira Dramé gardait soigneusement une valise remplie d’habits de bébé dans sa chambre à coucher.