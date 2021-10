Affaire bébé de 9 mois décédé: la directrice de "La Cigogne bleue" bénéficie d'une liberté provisoire

Emprisonnée en août dernier en même temps que son employée Mamie Ndiaye, Yacine Sène, la directrice générale et propriétaire de la garderie d’enfants « Cigogne bleue », sise à la Sicap Sacré-Cœur III, est libre depuis jeudi dernier. Elle a bénéficié d’une liberté provisoire.



Les faits qui lui avaient valu une privation de liberté s’étaient produits à la fin de l’année dernière lorsqu’un bébé pensionnaire de l’établissement était mort étouffé. Il avait eu les voies respiratoires bouchées par les aliments qu’on lui avait donnés. L’affaire avait suscité une profonde émotion au sein de l’opinion et une marche avait même été organisée pour protester contre la lenteur supposée de la justice dans le traitement de la plainte déposée par les parents du bébé.



A la suite de quoi, en août dernier, le juge du 8ème cabinet du TGI de Dakar avait envoyé la directrice et son employée à la prison de Rebeuss. Mme Sène vient donc, on l’a vu, de bénéficier d’une liberté provisoire.