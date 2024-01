Affaire bus incendié à Yarakh: l'un des suspects en fuite auditionné le 12 avril aux Etats-Unis

L'enquête ouverte suite à l'incendie d'un bus TATA à Yarakh ( Dakar) et qui avait fait deux morts suit son court. Saer Fall, l'un des mis en cause, en fuite aux Etats-Unis, a été auditionné par un juge de l’immigration. Il sera édifié sur son sort le 12 avril prochain.



Dans sa parution du lundi 15 janvier dernier, Source A avait annoncé que le mandat d'arrêt lancé contre Saer Fall par le magistrat-instructeur, a été transmis à Interpol. Toutefois, le journal a souligné, ce vendredi, que la justice américaine va statuer sur l’opportunité d’accorder ou non le droit d’asile politique au fugitif de nationalité mauritano-sénégalaise.



Mais, a renseigné le canard, l’avocat de Saer Fall fera tout pour éviter son expulsion.



A rappeler que le magistrat-instructeur, qui vise plusieurs charges dont "actes de terrorisme et organisation criminelle", renseigne que les faits pour lesquels Saer fall est poursuivi se sont passés entre "août 2021 et août 2023".



Huit (8) individus identifiés sont impliqués dans cette affaire, 4 parmi eux ont été arrêtées et les autres en fuite. Selon le canard, la peine maximale encourue est la réclusion à perpétuité.