Affaire d’escroquerie : la Banque Atlantique dans de beaux draps

Le contentieux qui oppose Zoheir Wazni à la Banque Atlantique est loin de connaître son épilogue. La juridiction du second degré a demandé au juge d’inculper des cadres de la Banque Atlantique dont l’ex-Directeur général Al Hassane Kaba ainsi que d’autres directeurs.



Selon Zoheir Wazni, patron des sociétés Uranus dite Uranus et Consorts, regroupées sous la dénomination de « Groupe Hallegro », il a sollicité un nouveau concours financier à la BA avec qui il était déjà en relation. Hallegro signe une nouvelle ouverture de crédit de 9 milliards et 394 millions de francs. Auparavant, la banque avait réclamé des garanties hypothécaires auxquelles avait souscrit le groupe Hallegro.



Et si l’on en croit Zoheir Waznni, il a respecté tous les termes de la convention, mais, de son côté, la banque n’a jamais mis en place le montant. Ce qui a motivé la plainte de Zoheir Wazni devant le Doyen des juges d’instruction, qui accuse l’institution bancaire d’escroquerie sur les biens et objets des hypothèques, rapporte les Echos.