Affaire de 3,9 milliards d’engrais : Aziz Ndiaye et Cie n’ont toujours pas déféré à la convocation du procureur

L'affaire du scandale portant sur de l’engrais d'une valeur de 3,9 milliards de FCFA, est toujours au point mort. À en croire Les Échos, le dossier semble être bien rangé dans les tiroirs du magistrat instructeur. Ce, malgré que le procureur de la République ait fait un réquisitoire supplétif pour demander l'inculpation de Aziz Ndiaye, de son père, ainsi que de son frère Massata Ndiaye et de Aly Penda Diouf pour le délit de recel.



Cependant, le 7 mars dernier, le juge avait convoqué Aziz Ndiaye et Cie, mais ils n'ont pas déféré et depuis lors, plus rien. Selon le journal, cela porte à croire qu'il y une main puissante qui agit et bloque le dossier. Pour rappel, Ndèye Nancy Niang a été soupçonnée d'avoir détourné de l'engrais qui est évalué à 3,9 milliards de francs. Un contrat de vente et d'achat qui a été conclu en mars 2020 entre Rahul Chandra, patron de la société Re-Energy-Fze et la société Amine Group représentée par Ndèye Nancy Niang.



D’après la partie plaignante, la représentante de « Amine Group » était chargée de vendre 35,3 tonnes d'engrais pour 6,1 milliards de francs. Des produits qu’elle est soupçonnée d'avoir récupéré sans au port de Dakar, pour la stocker dans des entrepôts à Rufisque et aux Cices. Une plainte a ainsi été déposée par Me Cheikh Ahmadou Ndiaye, conseil de Rahul San-dra, ce qui a conduit à l'interpellation de la dame Niang. Elle a été inculpé pour « association de malfaiteurs, contrebande, abus de confiance, escroquerie, vol, faux et usage de faux en écritures privées de banque », avant d'être placée sous mandat de dépôt.



Devant le magistrat instructeur, elle a expliqué avoir agi en qualité de transitaire pour le compte de Atoumane Sy et Mamadou Lamine Ngom qui sont présentement en fuite. Poursuivant, la mise en cause a confié que c'est dans les entrepôts de la famille Ndiaye que l’engrais a été gardée. Massata Ndiaye a eu à acheter une bonne quantité du produit. De son côté, Aziz Ndiaye a expliqué qu’il n'avait rien à voir dans cette affaire. Mais un réquisitoire du procureur qui le cite dans le dossier.