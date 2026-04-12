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Affaire de Koumpentoum : Faloly Fadel Touré dénonce un «abus de pouvoir flagrant» du Préfet



Affaire de Koumpentoum : Faloly Fadel Touré dénonce un «abus de pouvoir flagrant» du Préfet
Secrétaire national adjoint de l’Assemblée nationale du Sénégal, Faloly Fadel Touré a dénoncé, ce dimanche 12 avril, «un abus flagrant d’autorité», après que deux députés du Pastef (pouvoir) ont été expulsés d’une cérémonie pour avoir refusé de se lever pour saluer le Préfet de Koumpentoum,  Joséphine Safietou Dieng.

«Le Préfet ne dispose d'aucune autorité hiérarchique directe sur les députés, qui tirent leur légitimité du suffrage universel et de leur rôle de représentant du peuple. Par conséquent, l'expulsion d'un élu lors d'une cérémonie officielle sous prétexte qu'il ne serait pas levé à son arrivée constitue un abus flagrant d’autorité du pouvoir», a soutenu le parlementaire.
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Charles KOSSONOU

Dimanche 12 Avril 2026 - 17:00


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