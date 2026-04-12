Koumpétoune : le préfet Joséphine Safiétou Dieng donne les raisons du rappel à l'ordre des députés du Pastef

Le préfet du département de Koumpétoune, Joséphine Safiétou Dieng, est revenue sur l’incident qui s'est produit, le 12 avril 2026, lors de la cérémonie officielle du festival Pencum Niany avec les deux députés du parti au pouvoir Pastef, qui ont refusé de se lever pour la saluer.



Le préfet estime que se lever à l'arrivée de l'autorité administrative est une marque de respect due aux institutions de la République, et non à une personne physique. « Se lever pour le préfet ne relève pas d’une simple courtoisie, mais d’un devoir de respect institutionnel lié à la fonction qu’il incarne », a-t-elle indiqué.



D’après Mme Dieng, un député qui est élu de la Nation doit « se conformer à cette règle lors des cérémonies officielles dans sa circonscription ».



Elle a également souligné que « ces usages protocolaires sont bien connus des acteurs politiques ». Selon elle, leur non-respect « ne peut donc être interprété autrement que comme une entorse grave aux règles de la République », martelant que « le respect des institutions n’est pas une option ».