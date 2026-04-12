Grève des transports : Me Massokhna Kane dénonce une « violation de la loi » et l'inertie de l'État

Me Massokhna Kane, président de SOS Consommateurs, a vivement critiqué la gestion de la grève des transporteurs lors de son passage à l'émission « Point de vue » sur la RTS ce dimanche 12 avril 2026. Tout en reconnaissant le droit constitutionnel de grève, il a fustigé les entraves à la liberté de circulation, affirmant que « le transport relève d’une mission d’intérêt général déléguée par l’État » et que le blocage des non-grévistes constitue une « violation manifeste de la loi ».





L'avocat a pointé une responsabilité partagée dans l'enlisement de ce conflit. Il a exhorté les transporteurs à garantir un service minimum pour préserver l'équilibre social, tout en déplorant une « réaction tardive des autorités » qui auraient dû engager les négociations dès le dépôt du préavis. Au-delà du mouvement d'humeur, il a rappelé le bilan sanglant de l'année 2025, marquée par « près de 800 morts et plus de 12 000 blessés » sur les routes sénégalaises, imputant ces drames en grande partie au facteur humain.





Pour assainir le secteur, Me Kane a dénoncé les « tracasseries persistantes et des comportements assimilables à des rackets » de la part de certains agents, annonçant que SOS Consommateurs envisage de « saisir la justice à travers une plainte contre X ». Il a également insisté sur le lien direct entre la précarité des chauffeurs et l'insécurité routière, plaidant pour une amélioration de leurs conditions sociales afin de favoriser une conduite plus disciplinée.

