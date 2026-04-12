Affaire des députés expulsés : «Koumpentoum est pris en otage par une préfète partisane» (députée Awa Sow)

L’incident survenu à Koumpentoum, où deux parlementaires ont refusé de se lever à l’arrivée de la préfète du département, Joséphine Safietou Dieng, continue de susciter des réactions. Pour la parlementaire Awa Sow, la ville est «prise en otage» par la représentante des autorités.



«Madame le Préfet, il est des fonctions qui exigent hauteur, neutralité et sens de l'État. La vôtre en fait incontestablement partie (...) Mais Koumpentoum est pris en otage par une préfète partisane», a écrit Awa Sow.



En poursuivant, Awa Sow donne les raisons qui soutiennent ses accusations. «De manière répétée, vos actes donnent l'impression que vous avez troqué la neutralité républicaine contre un engagement politique à peine voilé. Vous vous êtes érigée en rempart pour certains maires de l'opposition, brouillant ainsi dangereusement la frontière entre administration et militantisme», a-t-elle dit à l’endroit du Préfet.