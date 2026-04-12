Me Massokhna Kane sur le pouvoir d'achat : « L’héritage est très lourd » et nécessite de la patience

Le président de SOS Consommateurs, Me Massokhna Kane, a déclaré ce dimanche lors de son passage à l’émission « Point de vue » que le pouvoir d’achat des Sénégalais demeure insuffisant pour couvrir les besoins de subsistance. Tout en jugeant la situation préoccupante, il a souligné que les réponses ne peuvent être immédiates en raison d’un contexte économique global particulièrement contraint et d'un passif important, affirmant que « l’héritage est très lourd ».







Selon lui, le redressement de l'économie nationale nécessite du temps et de la patience, car « deux années de gouvernance ne suffisent pas pour redresser en profondeur une économie fragilisée ». Me Kane a toutefois salué les mesures déjà engagées par les autorités sur les prix des denrées, des hydrocarbures et de l’électricité, des efforts qu’il qualifie de positifs malgré les limites imposées par la conjoncture internationale.







L'avocat a insisté sur le fait que la relance du pouvoir d’achat ne peut reposer uniquement sur l’action publique, mais exige une mobilisation du secteur privé. Il estime qu'au-delà de l'État, les employeurs doivent améliorer les conditions de leurs salariés, tout en rappelant la vulnérabilité des travailleurs du secteur informel pour qui « le pouvoir d’achat dépend largement de la dynamique globale des secteurs comme le commerce, l’industrie ou le bâtiment »



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Le président de SOS Consommateurs a plaidé pour une résilience nationale et une transparence accrue de la part des autorités. Il a mis en garde contre les jugements hâtifs et la politisation des débats, invitant les populations à « intégrer la réalité des contraintes économiques » afin de préserver la stabilité sociale du pays.

