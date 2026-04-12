Rapport de la Banque mondiale : Ce qui attend l'économie du Sénégal en 2026

Selon le dernier rapport de la Banque mondiale d'avril 2026, intitulé « État des lieux de l'économie africaine », les perspectives de croissance du Sénégal ont été revues à la baisse. Bien que le pays affiche une dynamique positive avec une croissance du PIB réel projetée à 6,1 % pour 2025, l'institution note que ces prévisions sont inférieures aux attentes initiales. L'économie sénégalaise doit composer avec un essoufflement global de la reprise en Afrique subsaharienne, marqué par des « faiblesses structurelles persistantes » et le poids croissant du service de la dette.



Le rapport met en exergue une situation budgétaire complexe, soulignant que le Sénégal a connu l'une des plus fortes hausses du ratio dette/PIB de la région en 2024. Cette dégradation est largement attribuée à la « matérialisation de passifs jusqu'alors non déclarés », incluant des emprunts liés à des infrastructures par des entités publiques. Malgré ces défis, la Banque mondiale prévoit une amélioration du solde primaire, avec un déficit budgétaire qui devrait se résorber progressivement pour atteindre 3,2 % du PIB en 2026.



Pour stabiliser son cadre macroéconomique, l'État du Sénégal mise sur une réduction de l'endettement public, qui devrait passer de 83,1 % en 2024 à moins de 80 % d'ici 2026. Parallèlement, l'inflation devrait se stabiliser autour de 3,4 % à cet horizon. L'institution souligne que le défi majeur reste structurel : pour garantir une « transformation structurelle durable », le pays devra renforcer ses gains de productivité et optimiser ses politiques industrielles face aux contraintes budgétaires actuelles.