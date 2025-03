Affaire de détournement d'engrais : Aziz Ndiaye convoqué jeudi par le tribunal de Dakar

Nouveau développement dans l’enquête sur le détournement d’un cargo d’engrais évalué à 3,9 milliards F CFA (près de 6 millions d’euros), portant préjudice à l’homme d’affaires indien Rahul Chanda. Ce dossier remonte à 2020, et la principale accusée, la transitaire Nancy Niang, avait été arrêtée puis placée sous mandat de dépôt avant d’être libérée en application de l’article 127 du Code de procédure pénale.



Cependant, l’affaire n’est pas close. Le magistrat instructeur souhaite désormais entendre Aziz Ndiaye et son frère Massata Ndiaye, cités dès l’enquête préliminaire par Nancy Niang. Les deux hommes sont convoqués ce jeudi 27 mars au 2ᵉ cabinet du tribunal de Dakar, nous apprend Seneweb.



Aziz Ndiaye, qui a déjà plaidé pour la clôture du dossier, affirme n’avoir été qu’un « simple acheteur » parmi des centaines de clients et demande que les responsabilités soient clairement établies.