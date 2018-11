Affaire de fausse adresse mail : l’Inter Milan avoue son erreur et Diao Baldé réclame le limogeage du…

La Fédération Sénégalaise de football avait bel et bien raison, quand il disait que la convocation de Diao Baldé Keita était envoyée à son club.



Selon le site Fcinternews, l’email a été envoyé dans les délais et à bonne destination, mais il se trouvait dans le dossier Spam (Courrier indésirable).



"C'est une erreur de la part de notre responsable numérique qui gère notre compte e-mail", a expliqué le président du club Massimo Marotta, si on en croit la même source. Celle-ci informe que, fou de rage, Keïta Baldé a réclamé le limogeage du fautif.



"Nous ne pouvons pas renvoyer notre chef numérique car il est notre responsable des Réseaux sociaux médias", lui aurait rétorqué Marotta, qui a reçu l'attaquant des "Lions" dans son bureau pour parler de l'affaire.



Selon la version servie au moment de l'éclatement de l'affaire, la convocation de Baldé a été envoyée par erreur à une adresse abandonnée par l'Inter, qui avait informé la Fédé du changement. Le deuxième vice-président de l'instance, Abdoulaye Sow, avait avancé cette thèse. Il avait été confirmé par le sélectionneur national, Aliou Cissé, ainsi que le président de la Fsf, Me Augustin Senghor.