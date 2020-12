Affaire de faux billets: Bougazelli dit être piégé par son ami

Impliqué dans une affaire de faux billets de banque qui lui a couté la prison, avant de bénéficier d’une liberté provisoire, l’ex-député de la mouvance présidentielle, Seydina Fall alias Bougazelli s’est exprimé sur les faits et son séjour carcéral. Dans cette, il accuse un des amis qu’il considérait comme son propre frère de l’avoir piégé.



« Il est très difficile, voire impossible de faire la différence entre ses amis et ses ennemis en période d’opulence. C’est dans les difficultés que l’on connait la valeur des hommes qui vous entourent et cette affaire présumée de faux monnayage m’a permis de me rendre compte de beaucoup de choses. J’en ai vraiment appris », a dit M. Fall, dans une interview avec L’Observateur.



Aujourd’hui, l’ex-député du parti au pouvoir dit n’avoir confiance en personne, car dit-il, c’est un de ses amis qui lui vendait des ordinateurs et qu’il considérait comme son propre frère qui l’a mis dans cde pétrin. « Pour une histoire de terrain qui nous liait, il a comploté contre moi et m’a poignardé dans le dos. Il m’a piégé avec l’affaire de la mallette. Mais comme l’affaire est pendante devant la justice, permettez-moi de ne pas en dire davantage ».



Sur son avenir politique, Bougazelli n’a pas voulu en dire plus pour des « raisons évidentes ». Mais, il a précisé que les autres responsables politiques peuvent être plus instruits et plus riches que lui, « mais du point de vue de la pratique politique, ils ne lui arrivent pas à la cheville ».