Affaire de faux billets: attendu à la gendarmerie, Bougazelli prend la fuite pour se réfugier à Touba

Attendu vendredi à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane, le député du parti au pouvoir, Seydina Fall dit "Bougazelli", n'a pas déféré à la convocation. Selon nos informations, le parlementaire a pris la fuite pour se réfugier à Touba, une ville du Sénégal, siège de la confrérie musulmane des mourides, située à 194 km à l'est de la capitale Dakar.



Cette affaire risque de finir en eau de boudin. La tournure prise par les choses augure simplement d'un dégonflement. Pris en flagrant délit par des éléments de la Section de recherches de la Gendarmerie en possession de faux billets de banque, le député de Guédiawaye de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) a été libéré après un interrogatoire à bâtons rompus.



Il a été libéré tard dans la soirée du jeudi 14 novembre pour une convocation le lendemain. Seulement, il n’a pas cette fois-ci déféré à la convocation. Ce vendredi, il a été attendu toute la journée à la SR de la Gendarmerie de Colobane. Mais il ne s’est pas présenté, ses avocats non plus.



Aux dernières nouvelles, Bougazelli a été localisé à Touba où il mène sa campagne de victimisation, indiquent, par ailleurs, nos confrères de Walfadjiri. Le parlementaire cherche-t-il refuge dans la cité religieuse de Bamba pour ne pas subir les foudres de Dame justice dans cette sombre histoire de trafic de faux billets ?



En tous les cas, l’enquête n’est pas encore terminée car d’autres complices présumés de Bougazelli, au nombre de six suspects, sont toujours en garde à vue, dans les locaux de la Section de recherches. D’autres personnes impliquées dans cette affaire sont activement recherchées par les gendarmes, ajoutent nos confrères.