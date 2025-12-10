Trafic de migrants : sept (7) individus arrêtés après la mort de quatre candidats lors d’un voyage maritime avorté

L’Antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a procédé à l'interpellation de sept individus pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime, homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui.



Selon la Police nationale, ces interpellations font suite à la mise à disposition de l’antenne régionale de Rosso, par le Commissariat Spécial de Rosso, de quatre-vingt-neuf (89) migrants, tous des hommes de nationalité sénégalaise, dont un (1) mineur.



L’enquête ouverte a révélé que ces candidats à l’émigration irrégulière avaient payé des sommes allant de cinq cent mille (500 000) FCFA à huit cent mille (800 000) FCFA à des recruteurs pour participer à ce voyage irrégulier avorté. Ils affirment également avoir été hébergés à Carrefour Diaroumé (Sédhiou) avant de prendre le départ en Gambie.



Après sept (7) jours longs et périlleux passés en haute mer, leurs vivres se sont épuisés, ce qui les a contraints à rebrousser chemin. C’est dans ces circonstances qu’ils ont réussi à dérouter sur Nouadhibou (Mauritanie), où ils ont été secourus et assistés par la marine mauritanienne et la Croix-Rouge Internationale. Ils ajoutent avoir enregistré quatre (4) pertes en vies humaines, dont une (1) femme, lors de ce voyage clandestin avorté, rapporte la Police, avant de souligner que deux (2) de ces victimes ont été formellement identifiées comme étant de nationalité sénégalaise et originaires de Touba.



Toujours selon la Police, la poursuite des investigations a permis d’identifier sept (7) personnes faisant partie des membres de l’équipage. Interrogés, les susnommés ont reconnu les faits portés à leur charge. Ils déclarent avoir été recrutés par les capitaines principaux pour participer à la conduite de la pirogue devant rallier l’Europe. Ils confirment à l’unanimité avoir conduit ladite pirogue à tour de rôle et à plusieurs reprises durant le trajet.



Interrogés sur les circonstances du décès des quatre (4) personnes, dont les deux (2) identifiées, ils soutiennent qu’à un moment donné, la mer était trop agitée, rendant la pirogue instable. Ce faisant, les deux (2) premières victimes sont tombées à la mer, et ils n'ont pu que constater les dégâts. S’agissant de la troisième victime, il faisait extrêmement froid. Ne disposant pas de couverture, cette personne a décidé, contre l'avis de tous, de passer la nuit dans la caisse qui contenait les bidons de carburant. Le lendemain, à la surprise générale, elle est décédée à l’intérieur de la caisse des suites d’une intoxication aux vapeurs de carburant. Puisqu’elle était déjà en état de putréfaction, elle a été immergée dans l’eau, poursuit la Police.



Concernant la quatrième personne, qui n’a pas été identifiée à ce jour, elle est décédée lors de la prise en charge à Nouadhibou (Mauritanie) par les services compétents. Ils disent ignorer les circonstances exactes de son décès.



Les mis en cause ont été conduits le 8 décembre 2025 à 11 heures devant le Procureur de la République Financier du Pool Judiciaire Financier près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. L’enquête suit son cours.