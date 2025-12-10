Kolda : Les anciens combattants réclament un service de gériatrie et de gérontologie

La Journée dédiée aux anciens combattants, célébrée ce 10 décembre, a été mise à profit par les vétérans de Kolda pour porter un plaidoyer fort en faveur d’une meilleure prise en charge sanitaire de leur catégorie. Réunis autour de leur secrétaire régional, Bassirou Fall, ils ont appelé à l’ouverture d’un service de gériatrie et de gérontologie dans la région.



Selon M. Fall, un tel service est devenu indispensable au vu de l’âge avancé de nombreux anciens combattants et des pathologies chroniques qui les affectent. « Nos aînés ont besoin d’une prise en charge adaptée. La région ne dispose pas encore de structures spécialisées pour répondre à ces besoins », a-t-il déploré.



Le secrétaire régional a également plaidé pour la baisse du coût des analyses médicales au niveau du centre militaire interarmées. Une mesure qui, selon lui, allégerait les charges de cette frange sociale souvent confrontée à des difficultés financières.



La cérémonie de ce 10 décembre a par ailleurs été marquée par un hommage appuyé rendu à ces hommes qui ont servi sous différents drapeaux. Les organisateurs ont salué le courage et l’abnégation de ces « aînés » ayant traversé des épreuves parfois extrêmes dans divers théâtres d’opérations, au service de la paix et de la défense des droits humains.



Les anciens combattants espèrent que leurs doléances seront entendues et traduites en actions concrètes pour améliorer leurs conditions de vie et leur accès à des soins de qualité.