Tensions politiques : la libération de Bougar provoque la colère d’Abass Fall

La libération de Bougar a suscité de vives réactions dans l’espace politique sénégalais. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le maire de Dakar, Abass Fall a exprimé son indignation, estimant que cette décision porte atteinte à sa dignité et à celle de son camp politique. « Bougar est libre après avoir gravement porté atteinte à notre honorabilité. Cette main derrière sa libération doit avoir honte », a déclaré le responsable politique de Pastef, visiblement outré par l’issue de cette affaire.



« Protéger le Président est devenu un passe-droit pour insulter et diffamer sans raison et s’en tirer », a-t-il dénoncé, critiquant une supposée instrumentalisation de la protection institutionnelle. Dans son message, il estime que cette décision est en contradiction avec les engagements pris devant les citoyens. « C’est ce Sénégal que nous avions vendu aux Sénégalais. Quelle honte ! », écrit-il.