Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Émigration irrégulière : 144 candidats interceptés par la Marine nationale au large de Dakar



Émigration irrégulière : 144 candidats interceptés par la Marine nationale au large de Dakar
La Marine nationale a secouru ce mercredi 10 décembre 2025, une pirogue transportant 144 candidats à l'émigration irrégulière, à une quarantaine de kilomètres au large de Dakar. Les migrants ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye GASSAMA et pris en charge par les services compétents, indique-t-on.


Moussa Ndongo

Mercredi 10 Décembre 2025 - 18:07


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter