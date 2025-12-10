Émigration irrégulière : 144 candidats interceptés par la Marine nationale au large de Dakar

La Marine nationale a secouru ce mercredi 10 décembre 2025, une pirogue transportant 144 candidats à l'émigration irrégulière, à une quarantaine de kilomètres au large de Dakar. Les migrants ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye GASSAMA et pris en charge par les services compétents, indique-t-on.
