Ligue des champions : Arsenal solide leader, Benfica et la Juventus se relancent

Soirée animée pour conclure la 6e journée de la Ligue des Champions. Arsenal a dompté le FC Bruges (3-0) pour consolider sa position de leader. Le Real Madrid pensait l’emporter mais a été renversé par Manchester City (2-1) alors que Benfica enchaîne un deuxième succès contre Naples (2-0) et peut rêver d’une qualification inespérée.



Un choc de titans, une affiche récurrente sur les dernières saisons, ce mercredi, le Real Madrid et Manchester City se retrouvaient à l’occasion de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Candidats au top 8, les deux équipes voulaient faire le plein de points même si la tension était maximale du côté des Merengues alors que le coach Xabi Alonso était menacé. Pour ce match, il devait faire sans Kylian Mbappé blessé qui débutait sur le banc. Gonçalo Garcia était épaulé devant par Vinicius Junior et Rodrygo Goes. Et la Casa Blanca démarrait idéalement avec une faute de Matheus Nunes sur Vinicius Junior aux abords de la surface (2e).



Le coup franc de Federico Valverde était dangereux, mais contré en corner par le mur (4e). Juste derrière, Vinicius Junior était lancé face à Gianluigi Donnarumma, mais perdait son duel (7e). Intéressante, la proposition madrilène allait être récompensée sur un contre où Jude Bellingham décalait Rodrygo Goes dans la surface. Le Brésilien allait alors inscrire son premier but depuis le mois de mars pour lancer les Madrilènes dans cette partie (1-0, 28e).



Alors qu’on pensait le Real Madrid dans un grand soir, Manchester City allait revenir dans cette partie. D’abord sur corner où Josko Gvardiol s’imposait dans les airs et voyait sa déviation être reprise victorieusement par le jeune Nico O’Reilly (1-1, 35e). Mieux, Erling Haaland poussait Antonio Rüdiger à la faute dans sa surface avant de transformer le penalty (2-1, 43e). Le Real Madrid aurait même pu encaisser un troisième but si Thibaut Courtois n’avait pas sorti une double parade devant Erling Haaland et Rayan Cherki (45e +1).



Après la pause, le Real Madrid essayait, mais le piqué de Jude Bellingham passait au-dessus (49e). Manchester City allait alors pousser, mais Rayan Cherki (51e), Erling Haaland (60e) et Jérémy Doku (62e) tombaient sur un grand Thibaut Courtois. Le Real Madrid lui n’arrivait pas à revenir et s’incline 2-1. Les Merengues restent dans le top 8 au huitième rang quand Manchester City grimpe à la quatrième position.



Arsenal leader, Dortmund accroché



Leader au classement avant ce soir, Arsenal restait sur cinq victoires en cinq matches et voulait faire la passe de 6 sur la pelouse du FC Bruges. Intéressants lors de cette campagne, mais mal payés, les Belges devaient l’emporter puisqu’ils ne comptaient que 4 points. Si les Belges démarraient mieux le match à l’image d’une frappe contrée d’Aleksandar Stankovic (12e), Arsenal montait ensuite en puissance.



Après une première tentative de Piero Hincapié qui touchait le poteau droit (22e), les Gunners forçaient la décision. Parti du milieu de terrain côté droit, Noni Madueke se jouait de deux adversaires en repiquant dans l’axe avant de conclure d’une lourde frappe sous la barre transversale (1-0, 25e).



Arsenal allait gérer son avantage lors de la fin de premier acte. Par la suite, Noni Madueke allait de nouveau marquer en reprenant un joli centre de Martin Zubimendi (2-0, 47e). Arsenal déroulait et Gabriel Martinelli y allait de son but d’une lourde frappe dans la lucarne droite des Belges (3-0, 56e). Un avantage définitif pour les Gunners qui s’imposent 3-0 et consolident leur première place avec 18 points sur 18 possibles.



Prétendant au top 8, le Borussia Dortmund (10e) voulait grappiller des places ce soir. Le club de la Ruhr recevait Bodo/Glimt qui devait absolument gagner pour encore y croire. D’ailleurs la première occasion était norvégienne avec cette frappe de Kasper Hogh détournée sur le poteau droit par Gregor Kobel (10e). Un arrêt précieux puisque peu après Bodo/Glimt se sabordait avec une mauvaise relance qui profitait à Fabio Silva. Ce dernier décalait Julian Brandt sur la gauche de la surface qui s’en allait conclure (1-0, 18e).



Pour autant, rien n’était fait et juste avant la pause, Haitam Aleesami allait égaliser en reprenant de la tête au premier poteau un centre de Patrick Berg venu de la gauche (1-1, 42e). En seconde période, Dortmund reprenait vite l’avantage sur un ballon repoussé par Nikita Haikin où Julian Brandt suivait pour conclure (2-1, 51e). Ne se mettant pas à l’abri, Dortmund allait se faire surprendre suite à une série de ballons contrés où Jens Petter Hauge allait remettre les compteurs à zéro (2-2, 76e). Les deux équipes se quittent sur un prolifique résultat nul 2-2.



La Juventus et Benfica se relancent, Newcastle et Leverkusen dos à dos



Voulant définitivement valider leur présence dans le top 24, synonyme de barrages à minima, le Bayer Leverkusen et Newcastle croisaient le fer ce soir. Un match qui démarrait fort puisque sur un corner, la remise de la tête de Robert Andrich rebondissait sur le pauvre Bruno Guimares qui voyait le ballon finir au fond des filets (1-0, 13e). Mieux dans cette rencontre, les Allemands poussaient avec cette frappe d’Alejandro Grimaldo sur coup franc qui passait au-dessus (24e). Si Nick Woltemade avait une possibilité, mais manquait le cadre (31e), ce sont bien les Allemands qui dominaient avec de nouvelles situations signées Ernest Poku (44e) et Jarell Quansah (45e +1).



Inexistant, Newcastle allait néanmoins revenir suite à une boulette de Mark Flekken qui se faisait voler le ballon dans la surface par Nick Woltemade avant de le faucher. Anthony Gordon transformait alors le penalty (1-1, 51e). Buteur, l’ailier était ensuite passeur en catapultant un centre sur la tête du jeune Lewis Miley (2-1, 74e).



Mais alors que Newcastle se dirigeait vers la victoire, Alejandro Grimaldo égalisait sur un superbe travail d’Ibrahim Maza (2-2, 88e). Ce résultat nul 2-2 n’arrange pas vraiment les deux équipes qui restent toutefois bien installées dans le top 24.



Vainqueur pour la première fois contre l’Ajax Amsterdam la semaine dernière, Benfica voulait continuer à croire à une qualification. Les Portugais défiaient une équipe de Naples assez décevante en Ligue des Champions et située à la limite du top 24. D’ailleurs après un début de match assez calme, Benfica a profité d’un cafouillage dans la surface napolitaine. À l’affût, Richard Rios allait conclure à bout portant (1-0, 20e).



Mis à part une frappe timide de Giovanni Di Lorenzo (29e), Naples décevait et Benfica en profiter pour livrer une prestation plus convaincante. Avant la pause, Nicolas Otamendi allait d’ailleurs frapper juste au-dessus (42e). Buteur, Richard Rios se transformait ensuite en passeur pour Leandro Barreiro qui allait conclure d’une Madjer (2-0, 49e). Par la suite, Benfica conservait son avantage pour l’emporter 2-0. Les Aguias remontent à la 25e place à un point de la qualification. Naples est sous pression au 23e rang.



Dotés de 6 points en 5 matches, la Juventus et Pafos se rencontraient pour un match précieux en vue de la qualification pour les deux équipes. La Juventus ne parvenait pas à assumer son statut de favori puisque c’est Anderson Silva qui touchait le poteau droit avec sa frappe (32e) avant que David Goldar amène le danger de sa tête (39e).



Malmenée, la Juventus était dans un piège, mais parvenait à s’en sortir sur un bon travail de Francisco Conçeiçao où Weston McKennie allait conclure (1-0, 67e). La Vecchia Signora se mettait même à l’abri juste après. Auteur d’un début de saison compliqué, Jonathan David reprenait un peu de confiance (2-0, 73e). Avec cette victoire 2-0, la Juventus se retrouve 17e et quasiment qualifiée dans le top 24.