Campagne arachidière 2025/2026 : le prix plancher arrêté à 305 FCFA/kg

Les ministres de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage et de l'Industrie et du Commerce ont conjointement signé l’arrêté interministériel portant détermination de la période de collecte et fixant un prix plancher de l'arachide pour la campagne 2025/2026.



Selon le document, la période de collecte de l'arachide pour la campagne 2025-2026 est fixée du 28 novembre 2025 au 10 avril 2026.



En application des dispositions de l'article 4 de la loi n°2021-25 du 12 avril 2021 relative aux prix et à la protection du consommateur, ainsi que des articles premier et 3 du décret n°2022-89 du 17 janvier 2022 relatif aux régimes de prix et aux procédures de dénouement des contentieux économiques, le prix plancher de collecte de l'arachide pour la présente campagne est fixé à 305 FCFA/kg.



L’arrêté précise également que, conformément à l'article 7, alinéa 4, de la loi précitée, tout prix inférieur à celui fixé à l'article 2 du présent arrêté est considéré comme illicite.



Enfin, le document rappelle que les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

