Affaire de faux billets : le député Boughazeli n'a pas déféré à la convocation de la section de recherches

Il a fait faux bond aux enquêteurs. Cueilli, jeudi par les gendarmes dans une affaire de trafic de faux billets, le député Seydina Fall dit "Boughazeli", qui devait se présenter, ce vendredi 15 novembre 2019 à la section de Recherches de Colobane n'a pas déféré à la convocation, a appris Pressafrik.



Pour rappel, après avoir été libéré, le responsable de l'Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) de Guédiawaye avait réfuté toute implication dans l'affaire de faux billets de banque d'un montant de 46 millions FCFA, qui lui a valu son arrestation temporaire jeudi.



« Je persiste et signe. Ce qui a été dit sur moi à propos de cette affaire se trafic de faux billets de banque, est une pure machination. Je ne suis mêlé ni de près ni de loin à cette affaire de trafic. Je vais raconter ce qui s’est réellement passé » a dit le parlementaire aux enquêteurs.



Il ajoute : « Il y a un monsieur qui se nomme, Pape Malick Sy, plus connu sous le nom de « Kals ». Il est spécialisé dans la vente de tissu de marque, comme le bazin et autres, qu’il achète au Mali ou en Gambie. Un jour il m’a confié qu’il voulait acheter un terrain. Je lui ai proposé le mien qui se trouve à Lac Rose d’une superficie de 400m2. il a tardé me payer malgré mes multiples sommations. Il continuait à ne jamais tenir ses promesses ».



Poursuivant, le député de préciser qu’il a croisé le monsieur lundi 11 novembre par hasard. Ayant un sac à côté de lui, Bougazelli dit s’être saisi du sac qu’il a confisqué. Il l’a mis dans son véhicule.



Jeudi, en fin de journée, un de ses amis du nom de Samb l’a joint au téléphone pour lui dire qu’il souhaite le rencontrer. Samb lui a confié qu’il voulait récupérer le sac au nom de Kals. C’est en discutant avec lui que les éléments de la gendarmerie ont débarqué.