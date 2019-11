Affaire de faux billets: le député Seydina Fall alias Bougazelli réapparaît et dément avoir fui

Le député de la mouvance présidentielle Seydina Fall alias Bougazelli est réapparu. Dans un entretien avec la Rfm, le parlementaire dément avoir fui et promet de se rendre à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane où il est attendu depuis vendredi dernier pour la suite de son audition, dans cette affaire de trafic présumé de faux billets de banque, allant jusqu'à près de 100 millions FCFA.



« J’ai rencontré mes avocats, j’ai décidé d’aller répondre aujoud’hui à la gendarmerie. La dernière fois (jeudi 14 novembre), j’avais quitté la gendarmerie malade et ensuite je me suis rendu à Touba dans la soirée. J’avais une hyperglycémie et les médecins traitant m’avaient demandé de me reposer. Ce que j’ai fait », explique à la Rfm.



Poursuivant, le parlementaire s’est demandé pourquoi devrait-il fuir. « Même si j’avais commis un crime, je n’aurais pas fui pour laisser ma famille ici. Je suis innocent dans cette affaire. Ce qui m’accuse de trafic de faux billets racontent des histoires ».



Cependant, le député du parti au pouvoir n’exclut pas démissionner de son poste pour laver son honneur et prouver son innocence. « Le commandant sait que je suis diabétique. IL arrive des-fois que mon taux de glycémie atteigne les 4.80 et ce jour-là, j’en étais à 3.80. Je respecte la justice de mon pays, et je suis prêt à accepter toute décision de justice me concernant dans cette affaire ».