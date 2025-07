Affaire de faux billets : un maître coranique risque 10 ans de réclusion

Le maître coranique Abdou Karim Mbacké et son ami tailleur Ibrahima Fall risquent dix ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs et tentative de mise en circulation de signes monétaires ayant cours légal. Après deux années de détention préventive, les deux prévenus ont comparu le vendredi 25 juillet devant le tribunal correctionnel de Dakar.



Selon le quotidien Les Échos dans sa parution du lundi 28 juillet, le procureur a requis « 10 ans de réclusion criminelle contre chacun et une amende de 100 000 F CFA ».



Les avocats de la défense ont jugé la peine demandée disproportionnée. Me Mouhamadou Moustapha Dieng, conseil d’Abdou Karim Mbacké, a plaidé la relaxe, soutenant que « rien n’a été trouvé sur lui ». Me Bachir Lo, représentant d’Ibrahima Fall, a pour sa part affirmé que la valise contenant les faux billets « appartenait à un certain Diokh » et « a été trouvée sur les lieux, non sur son client ».



La défense a également formulé une demande de mise en liberté provisoire, rejetée par le tribunal, qui a fixé le délibéré au 7 août prochain.



Les faits remontent à mai 2023



L’affaire remonte au 23 mai 2023, lorsque la brigade de recherches de Keur Massar a été informée d’un projet de mise en circulation de « billets noirs » impliquant Ibrahima Fall et Abdou Karim Mbacké. Une filature a permis aux enquêteurs de remonter jusqu’à un appartement à Apecsy, où les deux hommes ont été interpellés en possession de faux billets d'une valeur estimée à 10 millions de F CFA.



Durant l’enquête préliminaire, les deux prévenus ont reconnu les faits. Abdou Karim Mbacké avait même déclaré devant le juge d’instruction qu’il devait s’occuper de trouver du mercure pour parfaire l’opération, avec l’aide d’un certain Sylla, toujours en fuite.



À la barre, cependant, les deux hommes sont revenus sur leurs aveux.

Ibrahima Fall, tailleur de 48 ans domicilié à Mbour, a expliqué avoir été piégé par un client nommé Diokh.



« Il m’a proposé de participer à une opération de lavage de billets, mais j’ai refusé », a-t-il déclaré. « Je lui ai même reproché de m’avoir fait venir de Mbour à Dakar », a-t-il ajouté.



Son coaccusé, Abdou Karim Mbacké, 29 ans, domicilié à Touba Darou Rahmane, a également nié toute implication, affirmant n’avoir répondu qu’à l’appel de son ami Fall.



« Ibrahima Fall est un ami rencontré dans des activités religieuses. Il m’a invité à Dakar alors que j’étais à une conférence religieuse à Touba. Je ne savais rien de ce qui se tramait », a-t-il déclaré. « Jusqu’à présent, je ne comprends pas de quoi on parle », a-t-il conclu à la barre.



Malgré ces dénégations tardives, les procès-verbaux d’enquête font état d’un rôle actif attribué au maître coranique dans l’organisation de l’opération, notamment en ce qui concerne la recherche du mercure.



Le tribunal rendra son verdict le 7 août prochain.