Affaire de la drogue « volée » au Port de Dakar : des demandes de liberté provisoire déposées sur la table du juge

Des personnes arrêtées et placées sous mandat de dépôt dans l’affaire de la drogue « volée » au Port autonome de Dakar veulent humer l’air en attendant leur jugement. Leurs avocats ont déposé sur la table le juge d’instruction, Samba Sall, en congé de quinze (15) jours, une pile de demandes de liberté provisoire.



« Le Doyen ne peut envoyer les gens en prison et aller en vacance ; peut importe qu’il soit en congé, nous avons déposé une demande de mise en liberté provisoire », déclare une source proche du dossier.



Les requêtes ont été déposées après les auditions sur le fond, elles reposent essentiellement sur des garanties de représentation en justice.



Pour rappel, le 26 juin dernier, la douane sénégalaise a mis la main sur 238 Kilogrammes (Kg) de cocaïne, estimés à 240 milliards de F Cfa. Une grosse quantité qui était dissimulée dans des véhicules qui étaient dans un bateau en provenance du Brésil. Des Italiens, un couple allemand et des Sénégalais ont été arrêtés et auditionnés par les enquêteurs.