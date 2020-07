Affaire de la femme accusée de vol à Sacrée-Cœur: le procès à nouveau renvoyé au 6 août

Après un premier renvoie jeudi dernier, le procès de la dame violentée et accusée de vol dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, a été à nouveau renvoyé au 6 août. Déférés au parquet mercredi passé, les trois (3) prévenus vont donc passer la fête de Tabaski en prison.



Ils sont poursuivis pour "collecte et diffusion de données à caractère personnelle, attentat à la pudeur et atteinte à la dignité humaine". Lors des auditions devant le Procureur, les prévenus : Ibrahima Thiaw, Moussa Diallo et Babacar Ndiaye, ont nié les faits qui leurs sont reprochés. Le présumé voleur, une femme âgée de 31 ans, n’a pas été entendue en raison de son état santé (confusions mentales).



Pour rappel, les trois (3) mis en cause ont été arrêtés par la police de Dieuppeul, après la publication d’une vidéo devenue virale sur le net montrant la dame, Fatou Ndoye, en train de subir un traitement dégradant.