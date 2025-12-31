Aménagement du territoire : le Sénégal en chantier en 2026 pour la connectivité universelle

Routes, ponts, électricité et Internet, le gouvernement déploie une stratégie de connectivité globale pour réduire la fracture entre les villes et les campagnes.



En 2025. 831 799 Sénégalais ont accédé à l'électricité Pour 2026, selon le Président Diomaye lors de son discours à la nation ce 31 décembre, « l'objectif est de raccorder 3 637 localités supplémentaires ». Côté transport, le projet phare reste la construction du deuxième pont de Ziguinchor à cout de 25 milliards de FCFA et la livraison de centaines de kilomètres de pistes rurales.



Ces infrastructures ne sont pas seulement des ouvrages de béton, elles sont le support des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 et du plan "Diomaye pour la Casamance, symbolisant un pays en mouvement et réconcilié avec l'ensemble de ses territoires.



Les programmes PUDC, PUMA et PROMOVILLES disposeront de 51 milliards pour renforcer les services de base et désenclaver les territoires.



