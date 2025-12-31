Accès à l’eau : le Sénégal lance l'offensive pour la sécurité hydrique avec 105 milliards de FCFA

Dans son adresse à la Nation, le Président Bassirou Diomaye Faye a placé l’accès à l’eau au sommet des priorités stratégiques de 2026. Entre mégaprojets urbains et renforcement du réseau rural, le gouvernement mobilise 105 milliards de FCFA pour garantir le liquide précieux à tous les Sénégalais.



L'ambition est de mettre fin durablement aux pénuries dans les centres urbains et combler le fossé de l'accès à l'eau dans les campagnes. Pour ce faire, deux leviers financiers majeurs seront actionnés dès l'année prochaine.



Le « Grand Transfert d’Eau », un projet titanesque pour les villes

C’est le chantier phare de la politique de souveraineté hydraulique. Le gouvernement a annoncé le lancement officiel du Grand Transfert d’Eau, soutenu par un premier financement public de 50 milliards de FCFA.



Ce projet d’envergure vise à mobiliser un volume colossal de 1,8 million de m³ par jour. L’objectif est de sécuriser sur le long terme l’approvisionnement des grands centres urbains, dont la demande ne cesse de croître. Ce dispositif devrait permettre de stabiliser la desserte en eau potable et d'accompagner l'expansion démographique des métropoles.



55 milliards pour transformer l'hydraulique rurale

Le monde rural n'est pas en reste. Le Chef de l'État a confirmé la relance de la phase 2 du projet d’approvisionnement en eau potable, dotée d'un budget de 55 milliards de FCFA.



Ce programme de proximité prévoit des réalisations concrètes sur l'ensemble du territoire national avec la construction de 101 nouveaux forages et l'érection de 96 châteaux d’eau.



Au-delà de la consommation humaine, ces investissements massifs sont destinés à soutenir l'économie rurale. En facilitant l'accès à la ressource, le gouvernement entend booster l'irrigation avec un objectif de 15 000 hectares en appui aux objectifs de souveraineté alimentaire et de renforcement du secteur de l’élevage, piliers essentiels de la souveraineté alimentaire nationale.