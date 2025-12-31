Éducation : le Président Diomaye dévoile une feuille de route 2026 marquée par des investissements massifs

Lors de son discours à la nation de ce mercredi 31 décembre 2025, le Président de la République a dévoilé la feuille de route de l’Etat pour l’année 2026. Le secteur de l’éducation bénéficie d’une priorité budgétaire historique pour 2026, avec un focus sur les infrastructures et le recrutement.



Le gouvernement s'attaque de front à l'éradication des abris provisoires. En 2025, 2 401 salles de classe ont déjà été livrées. Pour 2026, l'effort passe à la vitesse supérieure avec 2 500 nouvelles salles de classe prévues, ainsi que 300 blocs administratifs et 480 blocs d’hygiène.



31 milliards FCFA seront Spécifiquement dédiés à l'Enseignement supérieur et à la formation professionnelle pour la réhabilitation et les équipements. Le corps professoral se renforce avec le recrutement de 2 000 enseignants et 500 enseignants-chercheurs.



8 nouveaux ISEP seront également ouverts pour renforcer la formation technique.