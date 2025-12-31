Emploi et PME : le Président Diomaye dresse un bilan de 130 000 emplois directs et indirects en 2025

Le Président de la République du Sénégal, Diomaye Faye, a estimé ce mercredi soir que «plus de 8.000 Petites et moyennes entreprises (PME) ont été accompagnées» en 2025, permettant de «consolider ou de créer près de 130 000 emplois directs et indirects», au cours de son traditionnel discours du nouvel an.



En poursuivant son allocution, il a assuré que «l'industrie a aussi connu un tournant avec la relance» des activités de la Société Nationale de Commercialisation des Semences (SONACOS), le leader de l'Industrie Oléagineuse au Sénégal, qui était en arrêt d’activités depuis deux ans. Selon lui, cela a permis de créer «2 300 emplois directs». Il assure par ailleurs que les «efforts se poursuivront grâce à une dotation de 25 milliards FCFA, destinée au renouvellement de l’outil de production».



Diomaye Faye a par ailleurs précisé que «les mesures de réduction des prix de plusieurs produits essentiels» dont le carburant et le gaz «ont représenté 342,5 milliards FCFA d'économies pour les ménages en 2025», assurant que «cet effort (gouvernemental) se poursuivra en 2026».



Le chef d’Etat a enfin assuré que le «soutien accru à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes» a permis «l'émergence de 1060 coopératives productives solidaires».