Fin des travaux des comités ad-hoc des Assises de la justice : plusieurs projets de textes attendus à l'Assemblée
Lors de son discours à la nation, le Président Bassirou Diomaye a annoncé que des comités ad-hoc issus des assises de la justice et du système politique ont achevé leurs travaux. « Ils ont permis de poser les bases d'une traduction juridique des recommandations consensuelles formulées dans un esprit de refondation », a déclaré le chef de l'État.
 
 Dans son engagement de consolider l'État de droit, le président de la République a annoncé que les projets de textes relatifs à la révision de la Constitution, à la Cour constitutionnelle, au conseil supérieur de la magistrature, à la commission électorale nationale indépendante ainsi que le projet de code électoral seront présentés en conseil des ministres et transmis à l'Assemblée nationale, au courant du premier trimestre 2026. Les autres réformes s'inscriront dans un agenda cohérent, aligné sur la durée du mandat et le rythme de la Nation.
F. Bakary Camara

Mercredi 31 Décembre 2025 - 22:16


