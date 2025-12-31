Fin des travaux des comités ad-hoc des Assises de la justice : plusieurs projets de textes attendus à l'Assemblée

Lors de son discours à la nation, le Président Bassirou Diomaye a annoncé que des comités ad-hoc issus des assises de la justice et du système politique ont achevé leurs travaux. « Ils ont permis de poser les bases d'une traduction juridique des recommandations consensuelles formulées dans un esprit de refondation », a déclaré le chef de l'État.
Dans son engagement de consolider l'État de droit, le président de la République a annoncé que les projets de textes relatifs à la révision de la Constitution, à la Cour constitutionnelle, au conseil supérieur de la magistrature, à la commission électorale nationale indépendante ainsi que le projet de code électoral seront présentés en conseil des ministres et transmis à l'Assemblée nationale, au courant du premier trimestre 2026. Les autres réformes s'inscriront dans un agenda cohérent, aligné sur la durée du mandat et le rythme de la Nation.
Dans son engagement de consolider l'État de droit, le président de la République a annoncé que les projets de textes relatifs à la révision de la Constitution, à la Cour constitutionnelle, au conseil supérieur de la magistrature, à la commission électorale nationale indépendante ainsi que le projet de code électoral seront présentés en conseil des ministres et transmis à l'Assemblée nationale, au courant du premier trimestre 2026. Les autres réformes s'inscriront dans un agenda cohérent, aligné sur la durée du mandat et le rythme de la Nation.
Autres articles
-
Adresse à la Nation : Diomaye Faye réaffirme la tolérance zéro contre les violences faites aux femmes et féminicides
-
Éducation : le Président Diomaye dévoile une feuille de route 2026 marquée par des investissements massifs
-
BILAN 2025 : une année de "redressement et de résultats concrets" pour le Sénégal, selon Diomaye Faye
-
Lutte contre le vol de bétail : le Sénégal valide son Système national d'identification et de suivi
-
Senelec annonce une baisse de 10 % des tarifs de la première tranche pour les clients domestiques et professionnels dès le 1er janvier 2026