Fin des travaux des comités ad-hoc des Assises de la justice : plusieurs projets de textes attendus à l'Assemblée

Lors de son discours à la nation, le Président Bassirou Diomaye a annoncé que des comités ad-hoc issus des assises de la justice et du système politique ont achevé leurs travaux. « Ils ont permis de poser les bases d'une traduction juridique des recommandations consensuelles formulées dans un esprit de refondation », a déclaré le chef de l'État.



Dans son engagement de consolider l'État de droit, le président de la République a annoncé que les projets de textes relatifs à la révision de la Constitution, à la Cour constitutionnelle, au conseil supérieur de la magistrature, à la commission électorale nationale indépendante ainsi que le projet de code électoral seront présentés en conseil des ministres et transmis à l'Assemblée nationale, au courant du premier trimestre 2026. Les autres réformes s'inscriront dans un agenda cohérent, aligné sur la durée du mandat et le rythme de la Nation.