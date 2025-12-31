Infrastructures sanitaires : le Président Diomaye annonce un investissement de 91 milliards FCFA

Le président de la République a adressé son message à la nation, ce mercredi 31 décembre 2025, marquant le passage vers l'année 2026. À cette occasion, il a annoncé que la santé bénéficiera pour cette nouvelle année, une enveloppe de 91 milliards de FCFA.



Ce montant sera alloué aux infrastructures de santé notamment à la construction de 35 centres de santé de proximité de « grands standing », à l’achèvement de l’hôpital d’oncologique de Diamniadio (à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Dakar) ainsi qu’au renforcement des plateaux médicaux sur l’ensemble du territoire.



Concernant le bilan de 2025, le Président Diomaye a déclaré que « le gouvernement a constamment cherché à améliorer le quotidien des familles ». Ainsi, ils ont procédé à l’ouverture ou la réhabilitation des structures de proximité, au renforcement des plateaux techniques et au rapprochement du SAMU dans les terroirs et les maternités mises à niveau.



D’après le président de la République, cet effort s'est traduit en 2025 par « l'ouverture de 34 postes de santé et le déploiement de 76 ambulances médicalisées ». Il a également précisé que ce parc sera porté à 112 ambulances médicalisées en 2026.



