Affaire de marabout « Pédophile »: les horribles confidences sur Pv des victimes

Le procureur de la République a ouvert une information judiciaire pour viol sur mineurs âgés de moins de 13 ans, pédophile, détournement de mineurs, acte contre nature et charlatanisme contre Mouhamed Habibou Gueye, se disant maître coranique, domicilié à Ouakam. A la faveur d’un retour de parquet, c’est ce mercredi 12 février 2020, que le mis en cause fera face au Doyen des juges qui a hérité du dossier alors que le parquet a requis un mandat de dépôt. Dans cette affaire si les victimes, abusées alors qu’elles étaient mineurs, ont porté plainte, c’est surtout parce que, selon elles, le mis en cause continuait à satisfaire ses fantasmes sur d’innocentes victimes. Libération dans sa parution de ce mercredi fait état de certains témoignages des victimes (en préservant leur identité) sur Pv. Des confidences qui donnent envie de vomir…

M . D

« j’avais 12 ans, il m’a forcé à avoir des rapports sexuels avec un mineur et aussi de me faire pénétrer par des personnes majeures»

A. K

« J’avais 12 ans, il me suçait jusqu'à ce que j’éjacule et il récupérait mon sperme pour le mettre dans un récipient »

S. N

« Aujourd’hui encore il couche avec des enfants dont il paye les études »

M. C

« J’avais 14 ans, il prétendait qu’il avait besoin de mon sperme pour fabriquer une potion magique »

S. B

« J’avais 12 ans, il m’avait fait croire que pour réussir dans mes études je devais avoir des relations sexuels avec lui 7 jours sur 7 »

A .N

« J’avais 14 ans, un jour il m’a demandé mon sperme ainsi que celui des d’un de mes amis pour des besoins personnels. J'ai refusé, il s’est mis tout nu avant de tenter de me sodomiser »

Pour rappel, mardi les proches dudit maître coranique ont soumis aux parties civiles un modèle de lettre de désistement pour emmener ces dernières à retirer leur plainte devant le procureur. Ce qui toutefois ne pourrait pas éteindre l'action publique déjà enclenchée.